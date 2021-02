**G7: Draghi, salute bene globale, regole condivise e principi trasparenti** (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - La salute intesa come bene pubblico globale che deve essere regolato con regole condivise e principi trasparenti. E' questo il ragionamento con cui il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha esordito oggi al G7 straordinario, convocato sulle risposte alla crisi pandemica e alle strategie per la ripresa. Il premier italiano, nel corso del suo intervento, ha richiamato anche l'esigenza di riservare attenzione ai cambiamenti climatici e alle biodiversità, la cui tutela è essenziale per prevenire future pandemie. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Laintesa comepubblicoche deve essere regolato contrasparenti. E' questo il ragionamento con cui il presidente del Consiglio, Mario, ha esordito oggi al G7 straordinario, convocato sulle risposte alla crisi pandemica e alle strategie per la ripresa. Il premier italiano, nel corso del suo intervento, ha richiamato anche l'esigenza di riservare attenzione ai cambiamenti climatici e alle biodiversità, la cui tutela è essenziale per prevenire future pandemie.

RaiNews : 'L'era dell'America First è finita. L'America è tornata e l'alleanza transatlantica è tornata', dice #Biden #G7 - fattoquotidiano : Oggi Mario Draghi fa il suo debutto al G7 convocato in videoconferenza. Si discuterà di vaccini, ma il premier ital… - Corriere : Lotta al Covid e vaccini, primo palcoscenico internazionale per Draghi e Biden al G7 - ezekiel : RT @Agenzia_Ansa: L'esordio di #Draghi al #G7: 'La salute bene globale, le regole vanno condivise' #ANSA - fanpage : Il grande debutto per Mario Draghi al G7. -