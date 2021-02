Femminicidio a Genova, fermato l’ex della donna uccisa a coltellate: stava tentando il suicidio (Di sabato 20 febbraio 2021) Un altro Femminicidio, l’ennesimo nel giro di pochi giorni. Clara Ceccarelli di 70 anni è stata uccisa mentre era nel suo negozio di calzature via Colombo a Genova, in pieno centro. La donna è stata aggredita e ferita a morte all’interno dell’esercizio commerciale da una persona armata di coltello. Un uomo è entrato nel negozio intorno alle 19: dai locali nelle vicinanze, le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze di altri commercianti che raccontano di aver sentito delle urla. Poi il silenzio. L’uomo è scappato per le vie del centro, ma la sua fuga è durata poche ore. La polizia lo ha fermato in via Mura delle Cappuccine, dove stava tentando di suicidarsi lanciandosi da un precipizio di diversi metri. La ricostruzione Ceccarelli lascia un figlio con ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021) Un altro, l’ennesimo nel giro di pochi giorni. Clara Ceccarelli di 70 anni è statamentre era nel suo negozio di calzature via Colombo a, in pieno centro. Laè stata aggredita e ferita a morte all’interno dell’esercizio commerciale da una persona armata di coltello. Un uomo è entrato nel negozio intorno alle 19: dai locali nelle vicinanze, le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze di altri commercianti che raccontano di aver sentito delle urla. Poi il silenzio. L’uomo è scappato per le vie del centro, ma la sua fuga è durata poche ore. La polizia lo hain via Mura delle Cappuccine, dovedi suicidarsi lanciandosi da un precipizio di diversi metri. La ricostruzione Ceccarelli lascia un figlio con ...

