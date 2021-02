CSP E’ più bello insieme, le famiglie: “Il Comune ci ricatta, non cederemo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle famiglie dello storico CSP “E’ più bello insieme”, del CSP “Villa Mancini” di Ponte e del futuro CSP “E’ più bello insieme” di Via San Giovanni Di Dio, Benevento. Di seguito il testo: Le famiglie che si riconoscono nella ventennale esperienza del Centro È più bello insieme denunciano con forza i soprusi che il Comune di Benevento sta perpetrando a danno delle loro figlie e dei loro figli e chiedono alle autorità giudiziarie ed ai Consigli comunali di intervenire tempestivamente per ripristinare l’esercizio del diritto di scelta delle persone adulte con disabilità. Ci rivolgiamo alla Magistratura inquirente, ai Consigli comunali dei Comuni di Benevento, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delledello storico CSP “E’ più”, del CSP “Villa Mancini” di Ponte e del futuro CSP “E’ più” di Via San Giovanni Di Dio, Benevento. Di seguito il testo: Leche si riconoscono nella ventennale esperienza del Centro È piùdenunciano con forza i soprusi che ildi Benevento sta perpetrando a danno delle loro figlie e dei loro figli e chiedono alle autorità giudiziarie ed ai Consigli comunali di intervenire tempestivamente per ripristinare l’esercizio del diritto di scelta delle persone adulte con disabilità. Ci rivolgiamo alla Magistratura inquirente, ai Consigli comunali dei Comuni di Benevento, ...

