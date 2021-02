Covid | Codogno un anno dopo – volontario | ‘in quarantena per paziente 1 | nulla sarà più come prima’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) – C’è un primo e unnella vita di ognuno e ha sempre una data. Per Luigi Grazioli, 35 anni,della Croce rossa die impiegato in un’azienda che distribuisce gas, la linea di confine ha la data del 20 febbraio 2020. Uno spartiacque collettivo. “Fino a quel giorno la mia vita è stata normale”, racconta in un’intervista all’Adnkronos, “poi – il pomeriggio del giorno– alla mia porta hbussato degli infermieri: dovevo fare il tampone e così ilè diventato inaspettatamente una possibilità. Il 15 febbraio ho tenuto un corso dell’associazione, in collaborazione con il Comune, sull’utilizzo del defibrillatore per gli appartenenti alle strutture sportive e c’era Mattia, il ragazzo che l’Italia conosce erroneamente ...