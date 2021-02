Confindustria, Vigorito “si presenta”: programmi e futuro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Voglio visitare una per una le Aziende del Sannio”. E’ questo il primo impegno del neo Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del mandato di quattro anni ricevuto dal Direttivo dell’Associazione degli industriali sanniti, svoltasi al San Vittorino, Vigorito ha tracciato il quadro delle sue iniziative da svolgere in un contesto di acuta crisi del comparto produttivo e manifatturiero sannita che sta pagando una recessione economica di lungo corso, aggravatasi dagli effetti della pandemia. Il patron del Benevento Calcio ha dichiarato di aver accettato un pressante invito rivoltogli da alcuni amici a candidarsi alla presidenza della Confindustria ed ha accettato per questo la sfida. “Intendo essere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Voglio visitare una per una le Aziende del Sannio”. E’ questo il primo impegno del neo Presidente diBenevento, Oreste. Nel corso della conferenza stampa dizione del mandato di quattro anni ricevuto dal Direttivo dell’Associazione degli industriali sanniti, svoltasi al San Vittorino,ha tracciato il quadro delle sue iniziative da svolgere in un contesto di acuta crisi del comparto produttivo e manifatturiero sannita che sta pagando una recessione economica di lungo corso, aggravatasi dagli effetti della pandemia. Il patron del Benevento Calcio ha dichiarato di aver accettato un pressante invito rivoltogli da alcuni amici a candidarsi alla presidenza dellaed ha accettato per questo la sfida. “Intendo essere ...

