Confesercenti Napoli: Campania arancione? Inutile, servono più controlli. I danni saranno enormi (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Gli imprenditori campani sono allarmati e disorientati. Secondo noi non si risolve così il problema dei contagi: dal nostro punto di vista o si conferma la zona gialla o meglio passare direttamente a quella rossa, con la chiusura delle attività e ovviamente con il sostegno dei ristori. La verità è che il problema degli assembramenti non lo risolviamo senza controlli più rigidi. In ogni caso è inaccettabile che queste decisioni vengano prese sempre all’ultimo momento. Non è possibile che il cambiamento dello status lo si stabilisca il venerdì per la domenica o per il lunedì”. Così il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, commenta la decisione di portare la Campania da zona gialla a zona arancione. “I ristoratori – aggiunge Schiavo – acquistano i prodotti almeno due giorni prima, non è ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Gli imprenditori campani sono allarmati e disorientati. Secondo noi non si risolve così il problema dei contagi: dal nostro punto di vista o si conferma la zona gialla o meglio passare direttamente a quella rossa, con la chiusura delle attività e ovviamente con il sostegno dei ristori. La verità è che il problema degli assembramenti non lo risolviamo senzapiù rigidi. In ogni caso è inaccettabile che queste decisioni vengano prese sempre all’ultimo momento. Non è possibile che il cambiamento dello status lo si stabilisca il venerdì per la domenica o per il lunedì”. Così il presidente di, Vincenzo Schiavo, commenta la decisione di portare lada zona gialla a zona. “I ristoratori – aggiunge Schiavo – acquistano i prodotti almeno due giorni prima, non è ...

