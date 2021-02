Australian Open, seconda finale Slam per Medvedev: sarà super sfida contro Djokovic (Di venerdì 19 febbraio 2021) sarà Djokovic-Medvedev la finale degli Australian Open 2021. Il n.1 al mondo ha estromesso dal torneo il sorprendente Karatsev, mentre il russo ha raggiunto la sua seconda finale Slam in carriera (la prima nella ‘terra dei canguri’) eliminando Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 6-2, 7-5 in poco più di due ore. L’atto finale può essere etichettato come la prova del ventuno: infatti sono 20 le vittorie consecutive in Australia per Djokovic, mentre altrettanti sono i successi del n.4 delle classifiche mondiali a partire dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. Da una parte quindi chi non perde praticamente mai in Australia, dall’altra chi non conosce la parola sconfitta nell’ultimo periodo. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021)ladegli2021. Il n.1 al mondo ha estromesso dal torneo il sorprendente Karatsev, mentre il russo ha raggiunto la suain carriera (la prima nella ‘terra dei canguri’) eliminando Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 6-2, 7-5 in poco più di due ore. L’attopuò essere etichettato come la prova del ventuno: infatti sono 20 le vittorie consecutive in Australia per, mentre altrettanti sono i successi del n.4 delle classifiche mondiali a partire dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. Da una parte quindi chi non perde praticamente mai in Australia, dall’altra chi non conosce la parola sconfitta nell’ultimo periodo. ...

