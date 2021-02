Ascolti TV 18 febbraio 2021, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, giovedì 18 febbraio 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Che Dio ci aiuti 6 (Rai 1), Robin Hood – L’origine della leggenda (Rai 2), Lui e’ peggio di me (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Animali fantastici e dove trovarli (Canale 5), La pupa e il secchione e viceversa (Italia 1) e Dritto e rovescio (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 18 febbraio, prima serata Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, giovedì 18? Sui canali Rai,, sono andati in onda Che Dio ci aiuti 6 (Rai 1), Robin Hood – L’origine della leggenda (Rai 2), Lui e’ peggio di me (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Animali fantastici e dove trovarli (Canale 5), La pupa e il secchione e viceversa (Italia 1) e Dritto e rovescio (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di18, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci ...

CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 18 febbraio 2021: Che Dio ci aiuti, Pupa e il secchione, ammartaggio Perseverance, dati Auditel… - ihopetoseeyou : RT @Novella_2000: È di nuovo boom di ascolti per il Late Show di Tommaso Zorzi: i numeri della terza puntata parlano chiaro #gfvip #tzvip #… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 17 febbraio digital e pay: Italia’s Got Talent boom con Giorgia Greco. La5 batte Sommi e Scanzi. E Casal… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 17 febbraio digital e pay: Italia’s Got Talent boom con Giorgia Greco. La5 batte Sommi e Scanzi. E Casal… - mythyla__ : RT @Novella_2000: È di nuovo boom di ascolti per il Late Show di Tommaso Zorzi: i numeri della terza puntata parlano chiaro #gfvip #tzvip #… -