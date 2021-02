AMD RX 6700 XT | uscita il 18 marzo per la GPU RDNA 2

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’di AMD RXXT, la nuova scheda di fascia media basata sull’architettura2 di nuova generazione è prevista per il 18prossimi, quindi manca circa un mese all’arrivo di una nuova serie di GPU per gli appassionati di gaming Tra pochi giorni NVIDIA presenterà ufficialmente la sua RTX 3060, una scheda grafica davvero interessante grazie alle sue specifiche che vantano 3584 core CUDA, piazzando la nuova scheda tra l’RTX 2080 e l’RTX 2080 Ti di vecchia generazione. Inoltre i 12 GB di VRAM la piazzano addirittura sopra la RTX 3080 considerando la dimensione del buffer di memoria. Queste specifiche così appetitose potrebbero essere la causa di alcune speculazioni da parte dei venditori che approfitteranno dell’elevata domanda. Ma la casa di Sunnywales sarebbe pronta a rispondere con ...

...RXXT da parte di vari produttori, come Gigabyte e PowerColor , era ormai questione di tempo prima che anche la data di lancio trapelasse in anticipo rispetto alla presentazione ufficiale diA quanto pare la scheda grafica Radeon RXXT dicon architettura GPU RDNA 2 e VRAM da 12 GB verrà lanciata il 18 marzo . La scheda grafica sarà la prima di molte offerte di GPU tradizionali all'interno della serie Radeon RX 6000 con ...Sapphire rispolvera il marchio Toxic per una RX 6900 XT in edizione limitata, caratterizzata da un sistema di raffreddamento ibrido aria-liquido con un radiatore da 360 millimetri. La scheda è inoltre ...L'usicta di AMD RX 6700 XT è prevista per il 18 marzo secondo gli ultimi rumor, manca quindi un mese alla risposta di AMD alla serie 3060.