Alex Schwazer, ma anche Pantani e Magnini: i più clamorosi casi di doping avvolti dal mistero (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alex Schwazer può archiviare l'accusa di doping. Un momento che ha sicuramente atteso per anni, come quando, passo dopo passo, si avviava verso il traguardo. Una vittoria forse persino più importante, perchè il Gip del Tribunale di Bolzano ha archiviato l'indagine a suo carico «per non aver commesso il fatto». Fatti che si riferiscono al controllo a sorpresa del 1 gennaio 2016, quando il marciatore venne trovato positivo e squalificato per otto anni. Niente Olimpiade di Rio e carriera finita. Almeno fino a oggi: «Sono molto felice che dopo quattro anni e mezzo di attesa finalmente sia arrivato il giorno in cui è stata fatta giustizia - ha detto Schwazer dopo aver saputo della notizia - Probabilmente non potrò dimenticare tutte le cose, ma il giorno di oggi mi ripaga un po' di tante battaglie che insieme ad altri che mi ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 febbraio 2021)può archiviare l'accusa di. Un momento che ha sicuramente atteso per anni, come quando, passo dopo passo, si avviava verso il traguardo. Una vittoria forse persino più importante, perchè il Gip del Tribunale di Bolzano ha archiviato l'indagine a suo carico «per non aver commesso il fatto». Fatti che si riferiscono al controllo a sorpresa del 1 gennaio 2016, quando il marciatore venne trovato positivo e squalificato per otto anni. Niente Olimpiade di Rio e carriera finita. Almeno fino a oggi: «Sono molto felice che dopo quattro anni e mezzo di attesa finalmente sia arrivato il giorno in cui è stata fatta giustizia - ha dettodopo aver saputo della notizia - Probabilmente non potrò dimenticare tutte le cose, ma il giorno di oggi mi ripaga un po' di tante battaglie che insieme ad altri che mi ...

GassmanGassmann : Doping . Prosciolto per non aver commesso il fatto, Alex Schwazer . Finisce l’incubo di un campione. - matteosalvinimi : E adesso chi restituirà gli anni persi, la dignità e la carriera a questo ragazzo? Forza Alex. #Schwazer - Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - salvopa1967 : RT @libera_annclm: 'Ora è provato: Alex #Schwazer è stato incastrato. E ora ridategli l’Olimpiade. Forza Alex, Libera continuerà a marciar… - Fulvia78280302 : RT @GassmanGassmann: Doping . Prosciolto per non aver commesso il fatto, Alex Schwazer . Finisce l’incubo di un campione. -