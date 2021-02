Achille Lauro, voce di una generazione in «Solo noi» (Di venerdì 19 febbraio 2021) È un plurale collettivo, senza etichette né identità. Il «noi» di Achille Lauro, lo stesso «noi» al quale su Instagram, nei giorni passati, ha cercato di dare un volto e una direzione, sembra un pronome universale, qualcosa che possa abbracciare, in un moto privo di distinzioni, ogni figlio delle periferie. «Solo noi», canta Achille Lauro, che venerdì ha rilasciato il suo ultimo singolo, il primo tratto da un album inedito. https://www.youtube.com/watch?v=WBC5VxL6P9E Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 febbraio 2021) È un plurale collettivo, senza etichette né identità. Il «noi» di Achille Lauro, lo stesso «noi» al quale su Instagram, nei giorni passati, ha cercato di dare un volto e una direzione, sembra un pronome universale, qualcosa che possa abbracciare, in un moto privo di distinzioni, ogni figlio delle periferie. «Solo noi», canta Achille Lauro, che venerdì ha rilasciato il suo ultimo singolo, il primo tratto da un album inedito. https://www.youtube.com/watch?v=WBC5VxL6P9E

Gelikina92 : 'Forse Solo noi è qui per dare un senso al successo di Lauro, il Cristo di Roma morto e rinato per salvare i figli… - tommizeta_ : Stefy e Achille Lauro chi sono io per non condividerla? - ziapera : RT @Jade19982: io innamorata di questi due e del resto me ne frego più di Achille Lauro #Amici20 - enksnn : RT @MoliPietro: Achille Lauro Solo Noi, il racconto degli emarginati - idolsmusicnews : #new Achille Lauro - “Solo noi” -