Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2021 ore 17 | 45

(Di giovedì 18 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 18 FEBBRAIOORE 17.05 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA PONTINA E ARDEATINA, MENTE IN INTERNA TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E A24-TERAMO SPOSTIMAOCI PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANDIAMO SULLAFIUMICINO DOVE IL TRAFFICO E INCOLONNATO TRA VIA DELLA MAGLIANA ED IL PONTE IN DIREZIONE DEL CENTRO A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI SUL VIADOTTO ANDAIMO SULLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN ...