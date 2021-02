Varianti Covid e mini lockdown | la Lombardia rischia l' arancione

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Le, per lo più la British, fanno paura. E il rischio per laè di retrocedere in fasciadalla settimana prossima, quando già quattro Comuni lombardi sono in...

MediasetTgcom24 : Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - Adnkronos : #Covid, @RobertoBurioni: 'Nuova moda terrorizzare con #varianti' - MediasetTgcom24 : Covid, Rappuoli: 'I nostri monoclonali efficaci anche sulle tre varianti' | 'Pronti prima dell'estate'… - StAy61 : RT @matteomatzuzzi: Professor Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serve un lockdown' (16… - AriannaEnea : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid

'Attualmente - precisa la nota dell'ospedale - le percentuali diidentificate (verificate ... In particolare, per quanto riguarda i 314 pazientipositivi ricoverati presso l'Ospedale ...I Comuni vicini ai focolai dovranno essere chiusi. I timori legati all'espansione del- 19 determinata dalledel virus provocano l'allargamento delle zone rosse. In attesa dei dati del monitoraggio che farà entrare in fascia arancione la maggior parte delle regioni, ...15/02/2021 - È stata avviata un’indagine mirata per l’analisi dell’aumento dei campioni positivi registrati in Campania nelle ultime settimane, in relazione a possibili varianti del virus. Lo studio ...Luca Zaia in diretta oggi, 17 febbraio 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Pfizer, offerta sul tavolo «In questo momento il mio dirigente mi ...