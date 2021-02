Trovato solo e spaesato, ferito alla testa: ha solamente 8 anni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il bambino era solo nel mezzo di una piazza di Salerno, con una vistosa ferita alla testa. È stato ascoltato dagli assistenti sociali. Era da solo, spaesato e con una evidente contusione alla testa. RiTrovato in Piazza Sedile del Campo di Salerno, il bambino, di origine romena, con un età probabilmente che non supera gli 8 anni, sarebbe stato aiutato dalla Polizia Municipale di Salerno. Ha detto di chiamarsi Cristinel, poi più nulla: l’intervento anche degli assistenti sociali del comune che hanno provato a fargli alcune domande sulla sua provenienza, tutte però respinte dal piccolo. Il piccolo aveva un lieve trauma cranico al momento del ritrovamento, derivante probabilmente da una accidentale ... Leggi su chenews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il bambino eranel mezzo di una piazza di Salerno, con una vistosa ferita. È stato ascoltato dagli assistenti sociali. Era dae con una evidente contusione. Riin Piazza Sedile del Campo di Salerno, il bambino, di origine romena, con un età probabilmente che non supera gli 8, sarebbe stato aiutato dPolizia Municipale di Salerno. Ha detto di chiamarsi Cristinel, poi più nulla: l’intervento anche degli assistenti sociali del comune che hanno provato a fargli alcune domande sulla sua provenienza, tutte però respinte dal piccolo. Il piccolo aveva un lieve trauma cranico al momento del ritrovamento, derivante probabilmente da una accidentale ...

