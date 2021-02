Trasporti via mare di animali vivi, ancora uno scandalo: migliaia di bovini in pericolo al largo di Cagliari (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono fatti gravissimi quelli che stanno denunciando in queste ore – ma con fascicoli aperti già da mesi – le più grandi e note organizzazioni animaliste come AWF (Animal Welfare Foundation), Enpa (Ente Nazionale Protezioni animali) ed Animal Equality. Le accuse sono rivolte a due navi che, partite dalla Spagna e rifiutate dalla Libia, starebbero navigando senza una meta al largo delle coste italiane con a bordo migliaia di animali in condizioni terribili da mesi e, come si legge nel comunicato: “.. molto probabilmente con cadaveri a bordo o scaricati in mare illegalmente“. La tratta infernale tra la Spagna il Nord Africa: ancora uno scandalo La situazione si aggrava di ora in ora e da mesi Animal Welfare Foundation aveva provveduto a segnalare ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono fatti gravissimi quelli che stanno denunciando in queste ore – ma con fascicoli aperti già da mesi – le più grandi e note organizzazioniste come AWF (Animal Welfare Foundation), Enpa (Ente Nazionale Protezioni) ed Animal Equality. Le accuse sono rivolte a due navi che, partite dalla Spagna e rifiutate dalla Libia, starebbero navigando senza una meta aldelle coste italiane con a bordodiin condizioni terribili da mesi e, come si legge nel comunicato: “.. molto probabilmente con cadaveri a bordo o scaricati inillegalmente“. La tratta infernale tra la Spagna il Nord Africa:unoLa situazione si aggrava di ora in ora e da mesi Animal Welfare Foundation aveva provveduto a segnalare ...

