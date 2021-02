The Sinking City per PS5 in 4K/60 FPS ma l'update next-gen sarà a pagamento (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'ipotesi di una versione di nuova generazione di "The Sinking City" si è avverata. Dopo aver visto un elenco taiwanese a gennaio, lo sviluppatore Frogwares ha confermato oggi la versione PS5 del gioco tramite il sito web dell'azienda. Tuttavia non sarà un update next-gen gratuito: sarete in grado di acquistare l'avventura a partire da domani al prezzo di 49,99 euro, con un'edizione deluxe ovviamente più costosa. A differenza di altri titoli cross-gen, qui non ci sarà un aggiornamento gratuito. Frogwares ha giustificato ciò con il fatto che le edizioni PS4 e PS5 sono offerte da due diversi editori. Sulla nuova console Sony, lo studio di sviluppo ucraino si sta occupando del marketing e della distribuzione del titolo stesso. Pertanto, se possedete la versione PS4, non potete aggiornare ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'ipotesi di una versione di nuova generazione di "The" si è avverata. Dopo aver visto un elenco taiwanese a gennaio, lo sviluppatore Frogwares ha confermato oggi la versione PS5 del gioco tramite il sito web dell'azienda. Tuttavia nonun-gen gratuito: sarete in grado di acquistare l'avventura a partire da domani al prezzo di 49,99 euro, con un'edizione deluxe ovviamente più costosa. A differenza di altri titoli cross-gen, qui non ciun aggiornamento gratuito. Frogwares ha giustificato ciò con il fatto che le edizioni PS4 e PS5 sono offerte da due diversi editori. Sulla nuova console Sony, lo studio di sviluppo ucraino si sta occupando del marketing e della distribuzione del titolo stesso. Pertanto, se possedete la versione PS4, non potete aggiornare ...

