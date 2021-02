Sorrentino il re dei doppiatori Sue le voci di Travolta, Willis e Dafoe (Di giovedì 18 febbraio 2021) morto l'altra sera a Roma a causa del Covid Claudio Sorrentino, attore, conduttore televisivo, doppiatore sin da bambino e voce di tantissime star da Mel Gibson a John Travolta, una delle voci ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) morto l'altra sera a Roma a causa del Covid Claudio, attore, conduttore televisivo, doppiatore sin da bambino e voce di tantissime star da Mel Gibson a John, una delle...

WandaMontanelli : ?? - MarcelloArresto : RT @Raiofficialnews: Un podcast per ricordare Claudio Sorrentino, il grande doppiatore scomparso la scorsa notte. Tutto il giorno, su @RaiR… - Dondolino72 : RT @Raiofficialnews: Un podcast per ricordare Claudio Sorrentino, il grande doppiatore scomparso la scorsa notte. Tutto il giorno, su @RaiR… - antonie85321896 : RT @Raiofficialnews: Un podcast per ricordare Claudio Sorrentino, il grande doppiatore scomparso la scorsa notte. Tutto il giorno, su @RaiR… - massimo_bagnato : RT @Raiofficialnews: Un podcast per ricordare Claudio Sorrentino, il grande doppiatore scomparso la scorsa notte. Tutto il giorno, su @RaiR… -