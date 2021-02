Sci alpino, Lara Gut-Behrami: “Speravo di vincere l’argento, conquistare l’oro è davvero incredibile” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quando si dice “Magic moment”… Lara Gut-Behrami non si ferma più e, dopo la vittoria in superG, ed il terzo posto in discesa, prosegue nel suo cammino lastricato d’oro ai Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 con il trionfo, perchè tale é, anche nel gigante. Una prova non esattamente nelle corde della sciatrice svizzera ma che, essendo letteralmente in stato di grazia, ha saputo fare sua con pieno merito, dando l’ennesima dimostrazione di forza sulla Olimpia delle Tofane. Le sue parole al termine della gara odierna confermano una sorta di stupore per questa medaglia d’oro. “Un successo davvero incredibile – sorride l’elvetica ai microfoni di Eurosport – Lungo tutto il corso della giornata mi sono sentita bene ed in fiducia. Le ultime gare disputate in gigante in Coppa del Mondo mi avevano ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quando si dice “Magic moment”…Gut-non si ferma più e, dopo la vittoria in superG, ed il terzo posto in discesa, prosegue nel suo cammino lastricato d’oro ai Campionati Mondiali di scidi Cortina 2021 con il trionfo, perchè tale é, anche nel gigante. Una prova non esattamente nelle corde della sciatrice svizzera ma che, essendo letteralmente in stato di grazia, ha saputo fare sua con pieno merito, dando l’ennesima dimostrazione di forza sulla Olimpia delle Tofane. Le sue parole al termine della gara odierna confermano una sorta di stupore per questa medaglia d’oro. “Un successo– sorride l’elvetica ai microfoni di Eurosport – Lungo tutto il corso della giornata mi sono sentita bene ed in fiducia. Le ultime gare disputate in gigante in Coppa del Mondo mi avevano ...

