Salto con gli sci, Eisenbichler vince il prologo di Rasnov davanti a Granerud e Stoch (Di giovedì 18 febbraio 2021) Markus Eisenbichler parte forte e si aggiudica il prologo di Rasnov, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista della competizione di domani valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di Salto con gli sci maschile. Il 29enne tedesco è stato il migliore quest’oggi sul Normal Hill rumeno, precedendo di 1.4 punti il favorito norvegese Halvor Egner Granerud e di 2.8 punti il polacco Kamil Stoch. Buona quarta piazza per il norvegese Robert Johansson, a 3.7 punti dalla vetta, mentre completa la top5 il polacco Piotr Zyla. Segnali di risveglio in casa Germania per Karl Geiger e Constantin Schmid, rispettivamente 6° e 7°, mentre vanno evidenziate le sorprendenti prestazioni da top10 dello svizzero Gregor Deschwanden, l’austriaco Daniel Tschofenig ed il bulgaro Vladimir Zografski. Assente ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Markusparte forte e si aggiudica ildi, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista della competizione di domani valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 dicon gli sci maschile. Il 29enne tedesco è stato il migliore quest’oggi sul Normal Hill rumeno, precedendo di 1.4 punti il favorito norvegese Halvor Egnere di 2.8 punti il polacco Kamil. Buona quarta piazza per il norvegese Robert Johansson, a 3.7 punti dalla vetta, mentre completa la top5 il polacco Piotr Zyla. Segnali di risveglio in casa Germania per Karl Geiger e Constantin Schmid, rispettivamente 6° e 7°, mentre vanno evidenziate le sorprendenti prestazioni da top10 dello svizzero Gregor Deschwanden, l’austriaco Daniel Tschofenig ed il bulgaro Vladimir Zografski. Assente ...

Cabbot_ : @_Lela79_ Non so quali siano le tue necessità precise però giusto oggi ho fatto un salto sul sito per acquistare il… - Mariang47614228 : RT @lupecchioli: Il tessuto produttivo italiano è stato messo in ginocchio e con lui le banche, altro nodo critico in caso di ITAexit. Se p… - AgostinoMatteis : @TutelaMagliaNA Solo con Addidas, Nike o Puma fa il salto di qualità. - galata_mf : RT @lupecchioli: Il tessuto produttivo italiano è stato messo in ginocchio e con lui le banche, altro nodo critico in caso di ITAexit. Se p… - perstareconte : @lovfanti @pippofanti @lavocedifilo si prima impari il movimento da ferma,poi quando sei sicura lo fai in salto con la rincorsa -