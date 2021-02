Raggi | in 10 anni cambieremo Roma grazie a Expo | Giubileo e Recovery

(Di giovedì 18 febbraio 2021)– “Ci auguriamo venga accolto l’appello unanime di dotaredi poteri e risorse speciali. E poi abbiamo tre sfide importanti davanti a noi: ilplan, il2025 e quella che intendiamo vincere per portarenel 2030. In 10possiamo cambiare volto alla citta’”. Cosi’ la sindaca di, Virginia, nel corso dell’intervento in aula prima del voto finale in Assemblea Capitolina sul bilancio di previsione 2021-23.

virginiaraggi : Le sedi del Servizio Giardini di Roma Capitale non venivano manutenute da oltre 20 anni. Per questo abbiamo stanzia… - az0068 : @a_viscomi @Deputatipd @istat_it @pdnetwork @AndreaOrlandosp @serracchiani @mingrone75 @claudia_raggi… - paolo83237426 : RT @CtzMaurizio: @panorama_it Le città amministrate da Appendino e Raggi hanno fatto enormi progressi nel bilancio attuale e nel rientro de… - faleriad5 : RT @CtzMaurizio: @panorama_it Le città amministrate da Appendino e Raggi hanno fatto enormi progressi nel bilancio attuale e nel rientro de… - Aurora05105792 : ADESSO, EX-TROVATELLA di due anni fa ed L' EX-TROVATELLO DI SAN VALENTINO??, SONO DIVENTATI AMICI E SI GODONO??VICINI… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi anni

Il suo corpo mummificato era stato esaminato aiX negli'60, rivelando ferite alla testa abilmente nascoste dagli imbalsamatori e dando origine a teorie secondo cui sarebbe stato ucciso in ...E come è successo spesso in questidi amministrazione 5 Stelle, non si è saputo più nulla . ... Un simbolo di Roma sotto l'amministrazioneUcciso in una "cerimonia di esecuzione" dopo essere stato fatto prigioniero sul campo di battaglia. Un verdetto che rivoluziona la storia del Faraone Seqenenre Tao II, ...Roma - "Abbiamo imparato negli anni del mandato Raggi che per i pentastellati le municipalizzate sono figlie di un dio minore. Nessuna tutela per i ...