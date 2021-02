R-Store rileva la siciliana Informatica Commerciale

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il gruppo napoletano R-la storica azienda palermitana, fondata nel 1982, con l’obiettivo di sostenere e ampliare l’offerta ai clienti mantenendo gli standard di qualità e alzando ulteriormente l’asticella mettendo in campo nuove risorse e competenze in sinergia con quelle della storica azienda. R-è stata fondata a Napoli 12 anni fa, con l’obiettivo di far nascere e sviluppare il programmaApple Premium Reseller ideato da Apple Inc. ed oggi presente in importati aree del mondo, diventando per Apple un partner ideale, in forza di una condivisione, totale, delle filosofie commerciali basate sulla perfetta customer experience e della cura del cliente. I negozi R-si basano sui princìpi ...

Ultime Notizie dalla rete : Store rileva

Il Denaro

... svolge sull'Appil duplice ruolo di arbitro e giocatore: ovvero decide le regole con cui devono confrontarsi gli altri ecommissioni su ogni transazione in - app di terzi, e al contempo ......automazione e consulenza per aziende con molti punti vendita che hanno obiettivi drive - to -... 'Secondo Nielsen, per quanto riguarda la GDO, la grande distribuzione organizzata,la ...Capita sempre più di frequente che Google aggiorni i suoi servizi, in diverse tornate, in modo da non lasciarne alcuno troppo indietro in fatto di novità, come appena fatto per Maps, Google Pay, Class ...In molti pensano che l'App Store di Apple sia un luogo virtuale in cui i problemi non esistono. La realtà è chiaramente diversa.