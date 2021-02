Parma, Hernani e Busi in gruppo. Terapie per Pellè (Di giovedì 18 febbraio 2021) Parma - Seduta mattutina per il Parma a Collecchio. Agli ordini di Mister D'Aversa , i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e attivazione seguiti da esercizi sul possesso palla. L'allenamento è ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 febbraio 2021)- Seduta mattutina per ila Collecchio. Agli ordini di Mister D'Aversa , i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e attivazione seguiti da esercizi sul possesso palla. L'allenamento è ...

sportparma : Parma: Busi e Hernani tornano a disposizione - okimilanisti : @p__antonio Vedi anche un po le posizioni di Bennacer quando perdiamo la palla. Rimane sempre dietro. Stessa cosa c… - TuttoFanta : ??Report #PARMA: ?Lesione distrattiva dei muscoli posteriori della gamba destra per #Pellè. Tempi di recupero 15/20… - okimilanisti : Vi dico una cosa: Milan-Verona 2-2, Bennacer il peggiore in campo. Milan-Parma 2-2, gol di Hernani e Kurtic, sono i… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Parma, Cornelius torna a lavorare con i compagni. Out Hernani -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Hernani Parma, Hernani e Busi in gruppo. Terapie per Pellè PARMA - Seduta mattutina per il Parma a Collecchio. Agli ordini di Mister D'Aversa , i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e ... Maxime Busi e Hernani hanno lavorato con i compagni. Lavoro ...

Parma: Busi e Hernani tornano a disposizione Il tecnico valuterà nei prossimi due allenamenti la loro condizione, ma quasi certo che partiranno dalla panchina, almeno per quanto [?] L'articolo Parma: Busi e Hernani tornano a disposizione ...

Parma, Cornelius in gruppo. Ma si ferma Hernani Corriere dello Sport Parma, Hernani e Busi in gruppo. Terapie per Pellè PARMA - Seduta mattutina per il Parma a Collecchio. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e attivazione seguiti da esercizi sul possesso palla. L’allenamento è ...

Parma: Busi e Hernani tornano a disposizione Il bollettino dell’allenamento odierno riserva due novità positive, i recuperi di Busi e Hernani (nella foto). Il francese e il brasiliano saranno a disposizione di D’Aversa per la gara di domenica al ...

- Seduta mattutina per ila Collecchio. Agli ordini di Mister D'Aversa , i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e ... Maxime Busi ehanno lavorato con i compagni. Lavoro ...Il tecnico valuterà nei prossimi due allenamenti la loro condizione, ma quasi certo che partiranno dalla panchina, almeno per quanto [?] L'articolo: Busi etornano a disposizione ...PARMA - Seduta mattutina per il Parma a Collecchio. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e attivazione seguiti da esercizi sul possesso palla. L’allenamento è ...Il bollettino dell’allenamento odierno riserva due novità positive, i recuperi di Busi e Hernani (nella foto). Il francese e il brasiliano saranno a disposizione di D’Aversa per la gara di domenica al ...