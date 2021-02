Oggi in tv, tutta la programmazione di giovedì 18 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il giovedì è la serata dedicata a Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 di maggior successo. Su Italia 1 arriva la 5ª e penultima puntata de La pupa il secchione e viceversa mentre su TV8 il Napoli è protagonista di una partita di Europa League. Ma cos’altro ci aspetta Oggi in tv? Ecco tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Stasera su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 intitolate Chi è senza peccato? e Il regalo più bello. Questa volta per Ginevra e Nico sembra essere davvero finita mentre suor Angela dovrà accogliere un giovane seminarista in convento. Anche le vicende che coinvolgono Primo ed Erasmo andranno avanti e Monica cercherà di uscire dalla ‘friendzone’ approfittando della crisi e dei sensi di colpa di Nico. Su Rai 2 va in onda il film ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilè la serata dedicata a Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 di maggior successo. Su Italia 1 arriva la 5ª e penultima puntata de La pupa il secchione e viceversa mentre su TV8 il Napoli è protagonista di una partita di Europa League. Ma cos’altro ci aspettain tv? Eccolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Stasera su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 intitolate Chi è senza peccato? e Il regalo più bello. Questa volta per Ginevra e Nico sembra essere davvero finita mentre suor Angela dovrà accogliere un giovane seminarista in convento. Anche le vicende che coinvolgono Primo ed Erasmo andranno avanti e Monica cercherà di uscire dalla ‘friendzone’ approfittando della crisi e dei sensi di colpa di Nico. Su Rai 2 va in onda il film ...

