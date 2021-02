Napoli | sgominata la banda dei rapina-tir | 4 arresti all’alba

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Scopertaditori in provincia di. Alle prime ore dell’alba i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare su richiesta della locale Procura nei confronti di 4 indagati (tutti attualmente in libertà) ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di “aggravata, sequestro di persona e tentate rapine L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.