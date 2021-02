Napoli, che tracollo: pessima prestazione contro il Granada (Di giovedì 18 febbraio 2021) Napoli battuto dal Granada nell’andata dei sedicesimi di Europa League: per ribaltare il risultato servirà un altro volto tra una settimana Il return match del “Maradona” per scrivere una serata magica della propria storia e raggiungere la qualificazione per gli ottavi di finale di Europa League. Non restano alternative al Napoli di Gennaro Gattuso per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 febbraio 2021)battuto dalnell’andata dei sedicesimi di Europa League: per ribaltare il risultato servirà un altro volto tra una settimana Il return match del “Maradona” per scrivere una serata magica della propria storia e raggiungere la qualificazione per gli ottavi di finale di Europa League. Non restano alternative aldi Gennaro Gattuso per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

