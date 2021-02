Musica in lutto, è morto Andrea Lo Vecchio. E’ stato autore per Mina e Vecchioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Andrea Lo Vecchio è morto all’età di 78 anni. Diversi i successi dell’autore televisivo e paroliere. ROMA – lutto nel mondo della Musica italiana. E’ morto all’età di 78 anni Andrea Lo Vecchio, autore di brani di successo come Luci a San Siro, Rumore, E poi… e Help me. La notizia della scomparsa del paroliere è stata riportata da La Repubblica. Non si conoscono le cause del decesso, la famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo. Immediato il cordoglio sui social. Molti artisti e colleghi andranno a salutarlo per l’ultima volta e, al termine di questa pandemia, non si esclude un evento per ricordare uno degli artisti più conosciuti nel panorama Musicale italiano. Chi era ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021)Loall’età di 78 anni. Diversi i successi dell’televisivo e paroliere. ROMA –nel mondo dellaitaliana. E’all’età di 78 anniLodi brani di successo come Luci a San Siro, Rumore, E poi… e Help me. La notizia della scomparsa del paroliere è stata riportata da La Repubblica. Non si conoscono le cause del decesso, la famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo. Immediato il cordoglio sui social. Molti artisti e colleghi andranno a salutarlo per l’ultima volta e, al termine di questa pandemia, non si esclude un evento per ricordare uno degli artisti più conosciuti nel panoramale italiano. Chi era ...

RaiNews : Aveva 79 anni - news_mondo_h24 : Musica in lutto, è morto Andrea Lo Vecchio. E’ stato autore per Mina e Vecchioni - infoitcultura : News Musica in lutto: Addio a Erriquez dei Bandabardoò - infoitcultura : Lutto nel mondo della musica italiana: il cantante è morto a soli 60 anni - infoitcultura : MUSICA IN LUTTO Chi era Erriquez, voce e anima della Bandabardò morto a 60 anni Il -