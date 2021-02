Lidia Peschechera | una vita in difesa degli animali Uccisa da un ragazzo accolto in casa

Ultime Notizie dalla rete : Lidia Peschechera

Read More News Donna trovata morta in casa a Pavia, fermato convivente di18 Febbraio 2021 Svolta nel caso di, la donna di 49 anni trovata morta ieri nella sua ...A distanza di un giorno dal ritrovamento del corpo senza vita di, la 49enne trovata morta mercoledì pomeriggio in un appartamento di Pavia nei pressi del centro storico, il compagno 28enne è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario ...Pavia, 18 febbraio 2021 - Commozione e sgomento per la tragica morte di Lidia Peschechera, la donna di 48 anni uccisa a Pavia. Lidia era da anni in prima linea nella tutela degli animali: dal 2010 al ...Pavia, Lidia Pescherea uccisa dal compagno nel bagno del suo appartamento. A commettere l’omicidio sarebbe stato un giovane, di nome Alessio Nigro, 28 anni, originario della pro ...