La Pupa e il Secchione e Viceversa, anticipazioni puntata 18 febbraio 2021: stasera la semifinale del docu-reality (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto pronto per la semifinale de “La Pupa e il Secchione e Viceversa” in onda questa sera, giovedì 18 febbraio, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione, come sempre Andrea Pucci: a lui il compito di raccontare l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani, quello di pupe e secchioni. Al suo fianco come madrina, la Pupa per antonomasia, Francesca Cipriani. Ora sono cinque le coppie che si giocano la semifinale: a fine serata una di loro dovrà abbandonare la villa e rinunciare alla vittoria e al montepremi di 20.000 euro. La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: quando, a che ora inizia e dove vedere la replica in tv e streaming La semifinale de la Pupa e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto pronto per lade “Lae il” in onda questa sera, giovedì 18, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione, come sempre Andrea Pucci: a lui il compito di raccontare l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani, quello di pupe e secchioni. Al suo fianco come madrina, laper antonomasia, Francesca Cipriani. Ora sono cinque le coppie che si giocano la: a fine serata una di loro dovrà abbandonare la villa e rinunciare alla vittoria e al montepremi di 20.000 euro. Lae il: quando, a che ora inizia e dove vedere la replica in tv e streaming Lade lae il ...

CorriereCitta : La Pupa e il Secchione e Viceversa, anticipazioni puntata 18 febbraio 2021: stasera la semifinale del docu-reality… - Frances74964326 : @gobbofino @colacig @capuanogio È interista non ci arriva. Poi è teso per la sfida di stasera contro Pupa e Secchione e Viceversa. - eyrinpetrova : oggi si vive solo per la pupa e il secchione ricordatevelo - diavole30459305 : Ragazzi invece di perdere tempo con fatine, arcobaleni e cuori blu di sto cazzo pensate a creare email e salvarle p… - zazoomblog : La Pupa e il Secchione e Viceversa dove vedere le puntate in tv streaming replica - #Secchione #Viceversa #vedere… -