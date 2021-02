Intesa Sp, Messina: sostenibilità, inclusione e contrasto povertà al centro (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – “I temi sui quali ha posto l’accento il Presidente del Consiglio Draghi sono fondamentali per una banca come la nostra”. Lo ha detto il Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, intervenuto all’evento organizzato da Fisac-Cgil “Idee per una finanza sostenibile”, sottolineando che il contenuto del discorso pronunciato dal Premier è “in linea con le aspettative della comunità“. Dal punto di vista programmatico “non c’è dubbio che la forte attenzione all’accelerazione alla campagna vaccini ed al Next Generation Eu e le riforme sono elementi importanti”, – ha proseguito Messina sottolineando che “la possibilità di erogare nuovo credito e gestire il risparmio degli italiani rappresenta un punto di forza”. “Nel corso dell’attivazione del Next Generation Eu – ha detto ancora – saremo in grado di attivare lo stesso ammontare delle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – “I temi sui quali ha posto l’accento il Presidente del Consiglio Draghi sono fondamentali per una banca come la nostra”. Lo ha detto il Ceo diSanpaolo Carlo, intervenuto all’evento organizzato da Fisac-Cgil “Idee per una finanza sostenibile”, sottolineando che il contenuto del discorso pronunciato dal Premier è “in linea con le aspettative della comunità“. Dal punto di vista programmatico “non c’è dubbio che la forte attenzione all’accelerazione alla campagna vaccini ed al Next Generation Eu e le riforme sono elementi importanti”, – ha proseguitosottolineando che “la possibilità di erogare nuovo credito e gestire il risparmio degli italiani rappresenta un punto di forza”. “Nel corso dell’attivazione del Next Generation Eu – ha detto ancora – saremo in grado di attivare lo stesso ammontare delle ...

