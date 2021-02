Il viaggio di tre giorni a Praga è una truffa | beffata una casalinga sannita

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Colle, diretti dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, a conclusione di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, hanno denunciato in stato di libertà una 41enne della provincia di Campobasso per il reato di. Le indagini, avviate nell’agosto 2019 a seguito della denuncia di unaresidente nella Valle del Fortore, hanno consentito di accertare che latrice, già nota alle Forze dell’Ordine per reati della stessa specie, presentandosi come operatrice turistica, aveva ottenuto dalla malcapitata, mediante contrattazioni telefoniche, un versamento di circa 700 euro, effettuato in due tranches su una carta di credito “PostePay” a lei intestata, come pagamento per un ...