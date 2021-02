Il Paradiso delle signore spoiler 19 febbraio: Marta riceve una telefonata, ha un segreto (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 19 febbraio, sarà caratterizzata dalla messa in luce di un avvenimento importante che riguarda Marta. La donna pare nascondere un segreto a Vittorio e la situazione diventerà sempre più intrigante. Beatrice e Pietro, intanto, lasceranno casa Conti per trasferirsi altrove, ma la donna non lascerà il suo lavoro al grande magazzino, anzi. Ludovica, dal canto suo, crederà di essersi finalmente liberata del Mantovano, ma sarà solo un’illusione. Silvia si prepara a lasciare il Paradiso delle signore Gli spoiler della puntata del 19 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ultima puntata della settimana del, quella di venerdì 19, sarà caratterizzata dalla messa in luce di un avvenimento importante che riguarda. La donna pare nascondere una Vittorio e la situazione diventerà sempre più intrigante. Beatrice e Pietro, intanto, lasceranno casa Conti per trasferirsi altrove, ma la donna non lascerà il suo lavoro al grande magazzino, anzi. Ludovica, dal canto suo, crederà di essersi finalmente liberata del Mantovano, ma sarà solo un’illusione. Silvia si prepara a lasciare ilGlidella puntata del 19delrivelano che ...

