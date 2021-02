“Ho perso tutto” Brutte notizie per Flavio Briatore, ecco quanto ha perso con il suo locale (Di giovedì 18 febbraio 2021) La crisi dovuta alla pandemia non ha risparmiato nessuno, né i piccoli negozianti né le grandi catene che hanno visto calare considerevolmente i loro introiti a causa delle chiusure forzate. Non è esente nemmeno Flavio Briatore a quanto pare, che con il suo locale Crazy Pizza ha perso molto. Come qualcuno ricorderà l’imprenditore si era lanciato in una nuova avventura aprendo una catena di pizzerie di lusso, la Crazy Pizza appunto, con sedi a Londra, Montecarlo e Porto Cervo e la cui filosofia è :“Una nuova interpretazione della classica Pizza con tutta la passione e lo spirito dell’Italia”. Gravi perdite Come apprendiamo da Il Tempo Pizza Crazy Ltd, che gestisce l’omonimo locale al 7 di 7 Paddington St nel quartiere di Marylebone della capitale ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 18 febbraio 2021) La crisi dovuta alla pandemia non ha risparmiato nessuno, né i piccoli negozianti né le grandi catene che hanno visto calare considerevolmente i loro introiti a causa delle chiusure forzate. Non è esente nemmenopare, che con il suoCrazy Pizza hamolto. Come qualcuno ricorderà l’imprenditore si era lanciato in una nuova avventura aprendo una catena di pizzerie di lusso, la Crazy Pizza appunto, con sedi a Londra, Montecarlo e Porto Cervo e la cui filosofia è :“Una nuova interpretazione della classica Pizza con tutta la passione e lo spirito dell’Italia”. Gravi perdite Come apprendiamo da Il Tempo Pizza Crazy Ltd, che gestisce l’omonimoal 7 di 7 Paddington St nel quartiere di Marylebone della capitale ...

