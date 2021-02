Haaland parla chiaro | il messaggio a Juventus e Real

infoitsport : Haaland parla del suo feeling con la Champions e di Mbappè: 'E' un calciatore fantastico' - aless__io : Vedo che in questi minuti si parla spesso della futura rivalità del decennio mbappe-haaland. Andrò controcorrente m… - TheRub14 : Si parla tanto di Mbappé, ma pure Haaland è pazzesco - sportli26181512 : Borussia Dortmund a Siviglia, Lopetegui: 'Haaland...' VIDEO: L'allenatore del Siviglia, Lopetegui parla in conferen… - UEFAcom_it : ?? ???????????????????? ?????????????????? ?? ??? ???????????? ?????????? ?????????????? ? Il campione del futuro ci parla di #UCL e di ... rap! -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland parla

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo L'allenatore del Siviglia, Lopeteguiin conferenza stampa prima dell'andata degli ottavi di finale in Champions League : 'Il Borussia Dortmund non ha solo...'.Commenta per primo Fabio Capello , ex allenatore tra le altre di Juve e Milan,a Sky Sport di Erling, attaccante del Borussia Dortmund , paragonandolo a Ronaldo , ex attaccante dell' Inter: 'Per ritmo, velocità d'azione e qualità mi ricorda Ronaldo il Fenomeno. Ha ...Il dominio bianconero in Italia è un fatto assodato, così come lo è lo scorrere del tempo. Il giocatore, di proprietà del Borussia Dortmund, mantiene da anni medie realizzative fuori dal comune… Leggi ...Con quel gol sei diventato il calciatore più veloce a segnare dieci gol nella storia della Champions League 'L'intero club si stava preparando ed eravamo tutti concentrati al massimo per questo esordi ...