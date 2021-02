Governo Draghi, finita discussione alla Camera. Alle 18 la replica, poi voto fiducia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le dichiarazioni di voto saranno dAlle 18.30 Alle 20, quando avrà inizio la chiama per la votazione di fiducia. Al Senato i sì sono stati 262. Quindici dei 40 no sono arrivati dal M5s. E altri 8 pentastellati non erano presenti. Il premier chiama a “una nuova ricostruzione come nel dopoguerra” e avverte che “l’unità non è un’opzione ma un dovere” Dopo la fiducia nella notte al Senato, 262 si e 40 no, Mario Draghi oggi chiede la fiducia della Camera dei Deputati per il suo “Governo senza aggettivi”, né tecnico né politico, dove essere uniti non è più un’opzione ma “un dovere” per amore dell’Italia. Il premier siede tra i ministri degli Esteri e dell’Interno, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. Cambia lo statuto M5s: ok degli iscritti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le dichiarazioni disaranno d18.3020, quando avrà inizio la chiama per la votazione di. Al Senato i sì sono stati 262. Quindici dei 40 no sono arrivati dal M5s. E altri 8 pentastellati non erano presenti. Il premier chiama a “una nuova ricostruzione come nel dopoguerra” e avverte che “l’unità non è un’opzione ma un dovere” Dopo lanella notte al Senato, 262 si e 40 no, Mariooggi chiede ladelladei Deputati per il suo “senza aggettivi”, né tecnico né politico, dove essere uniti non è più un’opzione ma “un dovere” per amore dell’Italia. Il premier siede tra i ministri degli Esteri e dell’Interno, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. Cambia lo statuto M5s: ok degli iscritti ...

