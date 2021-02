Galeone: «Pirlo gioca come Allegri, ma questa Juve ha 17 punti in meno» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giovanni Galeone non risparmia critiche ad Andrea Pirlo: ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico sul momento della Juventus Giovanni Galeone parla di Andrea Pirlo e della Juventus. Le sue parole a Radio Kiss Kiss riportate da Tuttonapoli.net. Juve – «Se Gattuso vincesse il recupero contro la Juve del ‘grande maestro’ sarebbe in zona Champions. A Pirlo gli hanno dato la stella di grande maestro di harakiri. Già all’inizio della stagione dissi che la Juve non era così forte di come la descrivevano, adesso dico che addirittura rischia di non arrivare tra le prime quattro. E’ un’ottima squadra ma non trova la quadratura giusta. Continuare a far giocare Rabiot e Bentancur in quella maniera, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giovanninon risparmia critiche ad Andrea: ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico sul momento dellantus Giovanniparla di Andreae dellantus. Le sue parole a Radio Kiss Kiss riportate da Tuttonapoli.net.– «Se Gattuso vincesse il recupero contro ladel ‘grande maestro’ sarebbe in zona Champions. Agli hanno dato la stella di grande maestro di harakiri. Già all’inizio della stagione dissi che lanon era così forte dila descrivevano, adesso dico che addirittura rischia di non arrivare tra le prime quattro. E’ un’ottima squadra ma non trova la quadratura giusta. Continuare a farre Rabiot e Bentancur in quella maniera, ...

