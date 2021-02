Ford Europe - Addio all'endotermico entro il 2030: in gamma ci saranno solo elettriche (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Ford imprime un colpo di acceleratore alle proprie strategie per l'elettrificazione annunciando, per le attività Europee, una nuova roadmap: entro la metà del 2026, l'Ovale blu offrirà almeno una versione plug-in o elettrica per ogni modello, mentre lo step successivo, previsto entro il 2030, sarà il passaggio a un'offerta esclusivamente elettrica. Si tratta di obiettivi non dissimili da quelli già annunciati da altri costruttori, per ultima la Jaguar Land Rover. Le strategie globali. La Casa americana ha fissato orizzonti analoghi anche per i veicoli commerciali: entro il 2024, il costruttore offrirà una versione elettrica o ibrida plug-in per ciascun modello, mentre nel 2030 i due terzi delle vendite saranno a emissioni zero. I nuovi programmi ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laimprime un colpo di acceleratore alle proprie strategie per l'elettrificazione annunciando, per le attivitàe, una nuova roadmap:la metà del 2026, l'Ovale blu offrirà almeno una versione plug-in o elettrica per ogni modello, mentre lo step successivo, previstoil, sarà il passaggio a un'offerta esclusivamente elettrica. Si tratta di obiettivi non dissimili da quelli già annunciati da altri costruttori, per ultima la Jaguar Land Rover. Le strategie globali. La Casa americana ha fissato orizzonti analoghi anche per i veicoli commerciali:il 2024, il costruttore offrirà una versione elettrica o ibrida plug-in per ciascun modello, mentre neli due terzi delle venditea emissioni zero. I nuovi programmi ...

