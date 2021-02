LaGazzettaWeb : Foggia, rapinatori scatenati: ieri sera due colpi in meno di un'ora -

- Due rapine sono state compiute ieri sera ain meno di un'ora. Verso le 19 una coppia di 17enni, una ragazza ed un ragazzo, erano su una panchina quando sono stati avvicinati da due uomini con il volto coperto, uno dei quali armato di ...L'azione è durata una manciata di minuti: ihanno fatto irruzione nel locale impugnando la pistola ed esplodendo anche alcuni colpi in aria, a scopo intimidatorio. Dietro la minaccia dell'...FOGGIA - Due rapine sono state compiute ieri sera a Foggia in meno di un’ora. Verso le 19 una coppia di 17enni, una ragazza ed un ragazzo, erano su una panchina quando sono stati avvicinati da due uom ...Neanche cinque mesi di tregua ed ecco una nuova rapina: è quanto è accaduto nella tabaccheria di via Salvemini, a Foggia, zona stadio. GLI SPARI. Già rapinata lo scorso 9 settembre, l’attività ha subi ...