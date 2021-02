Filomena Pennacchio | brigantessa scaltra e senza scrupoli

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Fino a poco tempo fa, dinon si conoscevano con certezza luogo e data di nascita e nemmeno luogo e data di morte. Oggi, grazie alle ricerche di Andrea Massaro (riportate nel libro Laritrovata, ed. Il Papavero), sappiamo perlomeno logo e data della morte: Torino, 17 febbraio 1915. Quanti anni aveva,? Forse settantaquattro, forse settanta. Era nata il 6 novembre, ma documenti diversi dicono cose diverse, e lo stesso per il paese di nascita: O San Sossio Baronia o Casalvecchio di Puglia. È comunque giovanissima,Sipicciani, quando comincia a lavorare come sguattera e a ricevere le attenzioni sgradite dei signori presso cui presta servizio, che pur di mettere le loro mani su di lei (che la storia tramanda “bellissima”) non esitano a prometterle il ...

Fino a poco tempo fa, di Filomena Pennacchio non si conoscevano con certezza luogo e data di nascita e nemmeno luogo e data di morte. Oggi, grazie alle ricerche di Andrea Massaro (riportate nel libro.