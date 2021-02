Don Raffaè: quella volta in cui Raffaele Cutolo tentò un carteggio con Fabrizio De André (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella giornata di ieri è morto Raffaele Cutolo, boss della Nuova Camorra Organizzata spentosi a 79 anni mentre si trovava ricoverato all’ospedale di Parma in regime da 41 bis. Cutolo soffriva di una polmonite bilaterale e la sua morte è stata causata da una setticemia del cavo orale. Oggi ricorre il compleanno di Fabrizio De André, che avrebbe compiuto 81 anni. Il mondo della musica lo ricorda con tanti tributi e con le parole delle sue bellissime canzoni. C’è anche chi riporta alla luce l’annosa questione del brano Don Raffaè, contenuto nel disco Le Nuvole (1990). Il testo era stato ispirato dalla figura di Raffaele Cutolo? Pasquale Cafiero: uno Stato compiacente Don Raffaè coniugava invettiva politica e protesta sociale: da una ... Leggi su bufale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella giornata di ieri è morto, boss della Nuova Camorra Organizzata spentosi a 79 anni mentre si trovava ricoverato all’ospedale di Parma in regime da 41 bis.soffriva di una polmonite bilaterale e la sua morte è stata causata da una setticemia del cavo orale. Oggi ricorre il compleanno diDe, che avrebbe compiuto 81 anni. Il mondo della musica lo ricorda con tanti tributi e con le parole delle sue bellissime canzoni. C’è anche chi riporta alla luce l’annosa questione del brano Don, contenuto nel disco Le Nuvole (1990). Il testo era stato ispirato dalla figura di? Pasquale Cafiero: uno Stato compiacente Donconiugava invettiva politica e protesta sociale: da una ...

clikservernet : Don Raffaè: quella volta in cui Raffaele Cutolo tentò un carteggio con Fabrizio De André - Noovyis : (Don Raffaè: quella volta in cui Raffaele Cutolo tentò un carteggio con Fabrizio De André) Playhitmusic -… - MicheleYorick73 : La morte di Cutolo sconfina nel giorno del 'compleanno' di Fabrizio De Andrè! Auguri a Faber per aver disegnato, pe… - AltriMondiGazza : RT @Agenzia_Italia: 'Don Raffaè' la canzone che De Andrè (non) scrisse pensando a Cutolo - coffeephotogirl : RT @Agenzia_Italia: 'Don Raffaè' la canzone che De Andrè (non) scrisse pensando a Cutolo -

Ultime Notizie dalla rete : Don Raffaè 'Don Raffaè' la canzone che De Andrè (non) scrisse pensando a Cutolo 'Don Raffaè' la canzone che De Andrè (non) scrisse pensando a ...

Buon compleanno, Fabrizio De André. Aspettando il museo Il protagonista, in realtà, era Pasquale Cafiero, il secondino. Una specie di vassallo, piegato ai voleri del boss. Quel don Raffaè che non era difficile identificare in Raffaele Cutolo, numero uno della camorra, feroce ed enigmatico. Scriveva molto, Cutolo. Lo fece anche con Fabrizio De Andrè che si limitò a ...

' la canzone che De Andrè (non) scrisse pensando a ...Il protagonista, in realtà, era Pasquale Cafiero, il secondino. Una specie di vassallo, piegato ai voleri del boss. Quelche non era difficile identificare in Raffaele Cutolo, numero uno della camorra, feroce ed enigmatico. Scriveva molto, Cutolo. Lo fece anche con Fabrizio De Andrè che si limitò a ...