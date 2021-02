Di Francesco | “Con il Torino è una gara fondamentale ma non ancora decisiva”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’anticipo della 23a giornata di Serie A, metterà di fronte domani sera Cagliari e, per una partita delicatissima in ottica salvezza. Vietato sbagliare per non rischiare davvero di veder precipitare la situazione in classifica. In casa Cagliari, ha presentato lain conferenza stampa, il tecnico, Eusebio Di. Queste le sue parole: “Nainggolan? Aspettiamo l’allenamento di stasera. Sia lui che Ceppitelli hanno fatto un allenamento con la squadra ma spero di recuperarli e poterli magari anche schierare entrambi”. Partita che vale una finale: “Bisogna essere ottimisti in un momento in cui noi, inteso come io e la squadra, abbiamo bisogno di sostegno. Ovviamente per noi è assolutamente auspicabile la vittoria, al di là del fatto chemancano tante partite. È presto per parlare di dentro o ...