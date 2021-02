Covid: Basilicata, 113 contagi e nessun decesso (Di giovedì 18 febbraio 2021) Potenza, 18 feb. (Adnkronos) - Sono 113 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 109 riguardanti residenti, su un totale di 1.262 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti sono 88. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.253 (+31), di cui 3.174 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.541 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 347 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 79: al San Carlo di Potenza 29 nel reparto di Malattie infettive, 21 in Pneumologia, 8 in Medicina d'urgenza e 4 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 9 nel reparto di Malattie infettive, 6 in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Potenza, 18 feb. (Adnkronos) - Sono 113 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 109 riguardanti residenti, su un totale di 1.262 tamponi molecolari registrati ieri in. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti sono 88. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.253 (+31), di cui 3.174 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.541 le persone residenti inguarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 347 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 79: al San Carlo di Potenza 29 nel reparto di Malattie infettive, 21 in Pneumologia, 8 in Medicina d'urgenza e 4 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 9 nel reparto di Malattie infettive, 6 in ...

