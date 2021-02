Coppa del Mondo, a Reiteralm seconda vittoria stagionale per Michela Moioli (Di giovedì 18 febbraio 2021) I Mondiali di snowboard cross sono ormai già un ricordo per Michela Moioli. Reduce dal doppio argento iridato, la 25enne di Alzano Lombardo è tornata a dettare legge in Coppa del Mondo conquistando la prova svoltasi a Reiteralm. Determinata ad aggiudicarsi la quarta sfera di cristallo della carriera, la fuoriclasse azzurra ha sbaragliato la concorrenza cogliendo il quindicesimo successo nel massimo circuito. Al comando sin dalle qualifiche, la portacolori dell’Esercito si è adatta subito al fondo ghiacciato dominando il derby ai quarti di finale con la genovese Raffaella Brutto. Fuori subito invece Sofia Belingheri che, al rientro dall’infortunio alla spalla subito ai Mondiali, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una caduta dopo poche curve. Apparsa particolarmente veloce sulle numerose ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 febbraio 2021) I Mondiali di snowboard cross sono ormai già un ricordo per. Reduce dal doppio argento iridato, la 25enne di Alzano Lombardo è tornata a dettare legge indelconquistando la prova svoltasi a. Determinata ad aggiudicarsi la quarta sfera di cristallo della carriera, la fuoriclasse azzurra ha sbaragliato la concorrenza cogliendo il quindicesimo successo nel massimo circuito. Al comando sin dalle qualifiche, la portacolori dell’Esercito si è adatta subito al fondo ghiacciato dominando il derby ai quarti di finale con la genovese Raffaella Brutto. Fuori subito invece Sofia Belingheri che, al rientro dall’infortunio alla spalla subito ai Mondiali, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una caduta dopo poche curve. Apparsa particolarmente veloce sulle numerose ...

ItaliaTeam_it : DORO!!! ?? Nona nell'Individuale ai Mondiali di Pokljuka, Dorothea Wierer si è aggiudicata la Coppa del Mondo di sp… - ItaliaTeam_it : MAGICA MICHI! ???? Michela Moioli sensazionale a Reiteralm, che vittoria in Coppa del Mondo! RT #ItaliaTeam! ???? - CB_Ignoranza : Braga-Porto di Coppa del Portogallo, al 72’ un calciatore si infortuna e deve entrare l’ambulanza per soccorrerlo,… - manamoli95 : RT @Eurosport_IT: UN ALTRO CAPOLAVORO DI MICHELA ?????? Moioli trionfa anche in Austria e centra la 15^ vittoria in Coppa del Mondo che le pe… - YerleShannara : Ma secondo voi la O’Brein potrà diventare una sciatrice da primi 10 posti in pianta stabile nella coppa del mondo generale? #EurosportSCI -