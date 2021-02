Autostrade, altri sei mesi di indagini per il crollo della galleria sulla A 26 e sui tunnel senza sistemi di sicurezza (Di giovedì 18 febbraio 2021) crollo doloso, disastro, falso ideologico, attentato alla sicurezza dei trasporti. Ma anche inadempimento di contratti di pubbliche forniture e falso in documenti informatici. Sono i capi d’accusa citati nell’avviso di proroga indagini recapitato alle 21 persone – dirigenti e manager di Autostrade per l’Italia e della controllata per le manutenzioni Spea – indagati nel procedimento della procura di Genova sui tunnel autostradali fuorilegge, nato dopo il crollo di un blocco di cemento da 2,5 tonnellate dal soffitto della galleria Berté, sull’A26 Genova-Gravellona Toce, il 30 dicembre 2019. I pm Stefano Puppo e Daniela Pischetola, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, hanno chiesto e ottenuto dal gip ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021)doloso, disastro, falso ideologico, attentato alladei trasporti. Ma anche inadempimento di contratti di pubbliche forniture e falso in documenti informatici. Sono i capi d’accusa citati nell’avviso di prorogarecapitato alle 21 persone – dirigenti e manager diper l’Italia econtrollata per le manutenzioni Spea – indagati nel procedimentoprocura di Genova suiautostradali fuorilegge, nato dopo ildi un blocco di cemento da 2,5 tonnellate dal soffittoBerté, sull’A26 Genova-Gravellona Toce, il 30 dicembre 2019. I pm Stefano Puppo e Daniela Pischetola, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, hanno chiesto e ottenuto dal gip ...

clikservernet : Autostrade, altri sei mesi di indagini per il crollo della galleria sulla A 26 e sui tunnel senza sistemi di sicure… - Noovyis : (Autostrade, altri sei mesi di indagini per il crollo della galleria sulla A 26 e sui tunnel senza sistemi di sicur… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Autostrade, altri sei mesi di indagini per il crollo della galleria sulla A 26 e sui tunnel senza sistemi di sicurezza… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Autostrade, altri sei mesi di indagini per il crollo della galleria sulla A 26 e sui tunnel senza sistemi di sicurezza… - fattoquotidiano : Autostrade, altri sei mesi di indagini per il crollo della galleria sulla A 26 e sui tunnel senza sistemi di sicure… -