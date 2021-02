Arrivano informazioni sui display di OnePlus 9 e 9 Pro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gli ultimi rumor sui display di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro indicano la presenza di un pannello OLED LTPO e uno OLED, entrambi a 120 Hz L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gli ultimi rumor suidi9 e9 Pro indicano la presenza di un pannello OLED LTPO e uno OLED, entrambi a 120 Hz L'articolo proviene da TuttoAndroid.

aprileandre : @nicocioff In ultimo, non compro giornali e mi affido poco ai social, leggo chi nel tempo mi ha dato impressione di… - robertafatta1 : @_asiaforever_ Esatto queste sono le cose davvero importanti da sapere ? il resto delle informazioni arrivano nel t… - purecatherine_ : Onestamente, Azula si merita di conquistare Ba Sing Se perché il re è un cretino e deve imparare che non può dare t… - AndreaBigna72 : @mennasesto @sole24ore Guarda meno le cazzate che dicono in TV e vai a parlare con i diretti interessati e scoprira… - FIN3L1N3 : SE POTETE LEGGERE, RITWITTARE O ALTRO, AIUTERESTE A SPARGERE INFORMAZIONI CHE A NOI NON ARRIVANO, O PER CENSURA O P… -