Antonella Elia fuori dal GF Vip? “Non sarà riconfermata | qualcuno non ha gradito il suo modo di fare?”

(Di giovedì 18 febbraio 2021)o menocome opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello? L’indiscrezione in merito alla showgirl che quest’anno ha preso il posto di Wanda Nara affiancando Pupo in studio insieme al padrone di casa Alfonso Signorini circola da alcune ore sul web e sembra proprio non essere così positiva per l’ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Antonella Elia fuori dal GF Vip? “Non sarà riconfermata” #gfvip - fabio76tuttala2 : CI AVETE FATTO CASO CHE FEDERICA PANICUCCI NON HA PIÙ PARLATO DEL GRANDE FRATELLO DAL 1 GENNAIO QUANDO È SUCCESSO I… - elrestoesnada : c'è un rischio altissimo di veder andar via Antonella Elia mentre pup0 e sign0r1n1 super confermati? ma tutto apposto? #GFVip - acereveur : stamattina mi sono svegliato bene solo perché mi ha seguito Antonella Elia su instagram - SaCe86 : Antonella Elia dice addio al #GFVip? Arriva l’indiscrezione: “Non verrà riconfermata” -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

Stando ai rumor in circolazione Mediaset non avrebbe apprezzato alcuni atteggiamenti dicome opinionista del GF Vip, e per questo avrebbe deciso di non confermarla per la prossima edizione dello show.fuori dal GF Vip Quest'anno Alfonso Signorini ha ...Il nome diè stata voluta fortemente da Alfonso Signorini per prendere il posto di Wanda Nara come opinionista della quinta edizione del ' Grande Fratello Vip '. L'ex spalla di Raimondo Vianello ...Antonella Elia cacciata per dare il suo posto a Elisabetta Gregoraci? Pare che la nuova opinionista del Gf Vip sarà la ex di Briatore.Antonella Elia fatta fuori dal Gf Vip: ecco i motivi che hanno portato a questa drastica decisione. C'entrano Signorini e la Gregoraci?