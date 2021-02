A tutto Suarez: “Essere testardo la chiave del mio successo. Simeone tira fuori il meglio dai calciatori…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fa notizia, si fa per dire, non vedere il suo nome nel tabellino marcatori. Luis Suarez ha subito abituato tutti i fan dell'Atletico Madrid a gol e prestazioni da vero Pistolero. Niente da fare, invece, nella gara di Liga contro il Levante, terminata 1-1. Nonostante i novanta minuti in campo, l'ex Barcellona non ha trovato la via del gol. In ogni caso, l'impatto avuto in maglia Colchoneros è stato davvero ottimo: in campo e fuori. Il centravanti si è raccontato a ESPN sottolineando alcuni aspetti anche del suo carattere.Suarez: "Essere testardo la chiave del mio successo..."caption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594" Suarez (Getty Images)/caption“Sono uno di quei giocatori che si è sempre caratterizzato per Essere una ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fa notizia, si fa per dire, non vedere il suo nome nel tabellino marcatori. Luisha subito abituato tutti i fan dell'Atletico Madrid a gol e prestazioni da vero Pistolero. Niente da fare, invece, nella gara di Liga contro il Levante, terminata 1-1. Nonostante i novanta minuti in campo, l'ex Barcellona non ha trovato la via del gol. In ogni caso, l'impatto avuto in maglia Colchoneros è stato davvero ottimo: in campo e. Il centravanti si è raccontato a ESPN sottolineando alcuni aspetti anche del suo carattere.: "ladel mio..."caption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption“Sono uno di quei giocatori che si è sempre caratterizzato peruna ...

