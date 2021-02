Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)DEL 17 FEBBRAIOORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA QUESTA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA: INCIDENTE SU VIA CASSIA ALTEZZA TOMBA DI NERONE CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNIALIAMO CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E A24 SULLAFIUMICINO CONTINUANO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE. CHIUSA LA STRADA DALLA COLOMBO IN DIREZIONE RACCORDO. IN DIREZIONE OPPOSTA CODA A CAUSA DEL RESTRIGIMENTI DI CARREGGIATA TRA VIA ISACO NEWTON E LA COLOMBO E PASSANDO ALLA COLOMBO, CODE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ALTEZZA MOSTACCIANO IN DIREZIONE OSTIA CAMBIAMO ARGOMENTO, AL VIA IL PROGETTO ...