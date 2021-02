Variante Covid: potrebbe essere stato Osimhen a portarla a Napoli (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – potrebbe essere stato il centravanti nigeriano Victor Osimhen ad aver portato a Napoli la Variante africana del Covid. Nel suo tampone, processato dalla Federico II, è stata individuata una sequenza anomala. Il giovane calciatore rientrò in territorio partenopeo dopo quell’ormai sua famosa festa di compleanno in patria, in Nigeria. Una festa molto contestata data anche la sua assenza per infortunio e dove contrasse quindi anche il Covid. Ovviamente se tutto dovesse essere confermato, proseguono le analisi, non sarebbe da imputare nessuna colpa a Osimhen ne tanto meno alla società. È stato un colpo di fortuna per l’Istituto Pascale. Poco meno di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoil centravanti nigeriano Victorad aver portato alaafricana del. Nel suo tampone, processato dalla Federico II, è stata individuata una sequenza anomala. Il giovane calciatore rientrò in territorio partenopeo dopo quell’ormai sua famosa festa di compleanno in patria, in Nigeria. Una festa molto contestata data anche la sua assenza per infortunio e dove contrasse quindi anche il. Ovviamente se tutto dovesseconfermato, proseguono le analisi, non sarebbe da imputare nessuna colpa ane tanto meno alla società. Èun colpo di fortuna per l’Istituto Pascale. Poco meno di ...

