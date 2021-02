Tutti i modi di vivere il caffè (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questo articolo è disponibile anche in podcast: se vuoi ascoltarlo, puoi farlo da qui. Ascolta “Chicchi, ” su Spreaker. I dati dell’International Coffee Organization ci confermano che Finlandia, Norvegia e Danimarca sono le nazioni con il più alto tasso di consumo di caffè nel mondo. Nonostante ci siano paesi come l’Italia, il Brasile e la Turchia che mantengono sempre alto e costante il consumo di caffè, i paesi del Nord Europa li sorpassano enormemente. Ma se non siamo tra i maggiori consumatori, non ce la caviamo male, noi italiani: solo il 3% di noi non ha l’abitudine di consumare caffè, per Tutti gli altri è un piacere irrinunciabile che si ripete per almeno due o tre volte al giorno. Tra l’altro, l’amore infinito che lega noi italiani al caffè, non conosce crisi. La vera sorpresa degli ultimi ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questo articolo è disponibile anche in podcast: se vuoi ascoltarlo, puoi farlo da qui. Ascolta “Chicchi, ” su Spreaker. I dati dell’International Coffee Organization ci confermano che Finlandia, Norvegia e Danimarca sono le nazioni con il più alto tasso di consumo dinel mondo. Nonostante ci siano paesi come l’Italia, il Brasile e la Turchia che mantengono sempre alto e costante il consumo di, i paesi del Nord Europa li sorpassano enormemente. Ma se non siamo tra i maggiori consumatori, non ce la caviamo male, noi italiani: solo il 3% di noi non ha l’abitudine di consumare, pergli altri è un piacere irrinunciabile che si ripete per almeno due o tre volte al giorno. Tra l’altro, l’amore infinito che lega noi italiani al, non conosce crisi. La vera sorpresa degli ultimi ...

DSantanche : Beppe Grillo è sempre il solito comico, dopo aver attaccato #Draghi in tutti i modi, oggi viene a dirci che è grill… - 4AL1C3 : RT @Sonoiolamiari: 'Chi io voglio non mi ama' Sono a pezzi. Lo sta urlando in tutti i modi. #rosmello #exrosmello - DetectiveFurud0 : RT @Sonoiolamiari: 'Chi io voglio non mi ama' Sono a pezzi. Lo sta urlando in tutti i modi. #rosmello #exrosmello - ____Paloma_____ : RT @Sonoiolamiari: 'Chi io voglio non mi ama' Sono a pezzi. Lo sta urlando in tutti i modi. #rosmello #exrosmello - VeroCgoddess : La vacca in calore mi ha omaggiata in tutti i modi che poteva stanotte ???? @rtjackass @find0m @findomitalia -