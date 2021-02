Tennis | Novak Djokovic supererà il record di settimane al numero 1 ATP di Roger Federer

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’effetto collaterale della sconfitta di Rafael Nadal contro Stefanos Tsitsipas nell’ultimo quarto di finale degli Australian Open 2021 si rispecchia nel ranking ATP. Anche a causa della sua attuale condizione di classifica bloccata a metà, con punti impossibili da perdere, ma possibili da guadagnare (stato delle cose che resterà fino agli ATP 500 di Dubai e Acapulco compresi),sorpasseràperal1. Le 310dello svizzero, in particolare, verranno rimpiazzate dalle 311 del serbo il prossimo 8 marzo, proprio pochissime ore prima (o pochi giorni, a seconda delle decisioni dell’organizzazione dell’ATP 250 di Doha) del ritorno in campo dell’otto volte vincitore di Wimbledon. Il tutto è legato al fatto che ...

... Rafa Nadal incrocia Stefanos Tsitsipas nel tentativo di raggiungere in semifinaleDjokovic, ... di conseguenza il torneo dello Slam diprocede senza Italia ma con un entusiasmo intatto, ......lo opponeva a Andrej Rublev e si è qualificato per le semifinali degli Australian Open di. ... Nell'altra semifinale saranno di fronte Karatsev e il numero 1 del mondoDjokovic, in campo già ...L'effetto collaterale della sconfitta di Rafael Nadal contro Stefanos Tsitsipas nell'ultimo quarto di finale degli Australian Open 2021 si rispecchia nel ranking ATP. Anche a causa della sua attuale c ...Stefanos Tsitsipas aal termine di una spettacolare rimonta batte 3-2 (3-6/2-6/7-6/6-4/7-5) il numero due al mondo Rafael Nadal ai quarti e si ...